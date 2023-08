Amalfi. I carabinieri arrestano uomo per tentato furto in abitazione

Il 31 luglio, i Carabinieri della Stazione di Amalfi, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, U.P. per tentato furto in abitazione, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, incurante della presenza dei proprietari, avrebbe tentato di introdursi all’interno di due abitazioni del centro cittadino, venendo rintracciato mentre tentava di allontanarsi dalla città.

L’arrestato, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva nuovamente tratto in arrestato per il reato di evasione in quanto si allontanava dalla sua abitazione in modo arbitrario e senza autorizzazione.