Scafati. Polo Scolastico, lavori di realizzazione garantiti.

Scafati. Intesa per i lavori del Polo Scolastico: non termineranno per la fine del 2023, il Comune salva in extremis l’opera

Intesa per i lavori del Polo Scolastico: non termineranno per la fine del 2023, il Comune salva in extremis l’opera. La Regione Campania ha dato il via libera al piano di salvaguardia per non perdere i fondi dell’opera che prende forma in via Oberdan, l’area dovrebbe essere pronta e consegnata entro la fine del 2024.

Una corsa contro il tempo vinta per l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti, che così riesce a raggiungere un’intesa fondamentale con l’Ente di Palazzo Santa Lucia. La progettazione dell’area ex Del Gaizo non era stata completata dopo diverse peripezie proprio durante il secondo mandato di Aliberti, salvo poi esser ripreso con le unghie dall’amministrazione comunale di Cristoforo Salvati.

Il pregresso

La giunta comunale dell’esponente di Fratelli d’Italia, ai tempi, era stata impegnata in una vera e propria impresa finanziaria, con progetti lievitati di milioni di euro per responsabilità dell’inflazione e del mercato edile e una situazione finanziaria interna che non permetteva nessun miracolo. Così la vecchia amministrazione comunale ha poi attinto milioni dai progetti del Piani integrati città sostenibili (Pics), arrivando così a colmare il gap economico finendo però nella morsa dei termini di cantieri, da rilevare entro la fine dell’anno corrente per non incappare nel ritiro dei fondi e quindi un ulteriore buco oltre quello del cantiere di via Oberdan. Il periodo di crisi politica di inizio anno, il commissariamento straordinario, questioni giudiziarie ed elezioni, infine, hanno messo ritardato la progettazione.

Le parole di Aliberti

“Abbiamo trovato una situazione complessa che non ci avrebbe consentito il rispetto della tempistica concordata al 31 dicembre prossimo con il rischio di perdere il finanziamento dell’accordo di programma. Siamo riusciti a raggiungere un’intesa con la Regione per rimodulare la tempistica. Per cui al 31 dicembre prossimo rendiconteremo la quota parte dei fondi Fesr svincolati dagli 8 milioni di fondi retrospettivi mettendoci nella condizione di mettere in sicurezza l’intero finanziamento, avendo la possibilità di poter concludere l’opera entro il 31 dicembre del 2024. Naturalmente, l’obiettivo è di accelerare. Cosa che già stiamo facendo attraverso un monitoraggio costante dei lavori con dirigenti, responsabili tecnici e imprese” dice il sindaco Aliberti.

Gli altri progetti

Diversa, invece, la situazione su altri progetti finanziati dai fondi regionali. La riqualificazione della pubblica illuminazione, i lavori di restyling di Parco Wenner e di ricostruzione del Centro sociale di Mariconda procedono spediti e verranno conclusi senza problemi entro la fine di quest’anno.

Alfonso Romano