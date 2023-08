Scafati. La richiesta urgente. Il Comune pressa Consorzio e Regione per la pulizia in zona Controfosso sinistro

Scafati. Il Comune sollecita per la bonifica dei canali fluviali

La denuncia arriva dal consigliere comunale di maggioranza, Paolo Attianese, che esprime tutta la propria preoccupazione sia in vista dell’arrivo della stagione industriale che di quella invernale. Il fiume Sarno nelle ultime ore attraversa Scafati senza presentare il suo particolare quanto tipico colore marrone – rosso estivo, frutto spesso di scarichi abusivi di materiale di scarto delle industrie agro – presenti in tutto il comprensorio.

Una buona notizia che non abbassa la soglia dell’attenzione della politica, anzi. È in partenza il picco di produzione infatti del comparto conserviero, che immetteranno in rete gigantesche masse d’acqua e detriti comportando un impegno per i canali dell’area. Una volta concluso questo periodo inizierà per antonomasia il primo periodo delle piogge, che potrebbero come negli scorsi anni procurare grandi allagamenti e danni a cittadini e agricoltura.

Prevenzione necessaria

Servono, quindi, dei canali pronti allo stress dei prossimi mesi. E da qui parte la denuncia del consigliere comunale Paolo Attianese, che ha reso pubbliche alcune immagini del Controfosso sinistro in zona “Scafati Nord” molto preoccupanti in vista del futuro.

Attianese: “agire con celerità”

Piante infestanti ed erba alta infatti aggrediscono gli argini comportando un restringimento pericoloso della portata del canale, con acqua ostruita e un habitat paludoso. “Non possiamo andare avanti così, Consorzio di Bonifica e Regione Campania devono prendersi le loro responsabilità e agire nel più breve tempo possibile. Oltre che la fase industriale, in queste settimane inizia la semina dei campi per centinaia di agricoltori del nostro territorio. Nei loro occhi si legge la paura però, la paura che per un po’ di pioggia autunnale possano annegare decine di migliaia di euro di investimenti” dice Paolo Attianese.

Il sollecito di Aliberti

Stessa posizione anche per il sindaco Pasquale Aliberti: “Alcuni lavori sono stati fatti come il taglio dell’erba sul Canale Bottaro, servono gli interventi della Regione Campania. Le nostre priorità sono rappresentate dalla necessità di rimuovere quanto prima tutti questi canneti e simili che ostruiscono il fiume, così come il dragaggio in alcune zone dove i detriti hanno alzato il livello di canali come il Rio Sguazzatorio. La Regione si è detta pronta. Noi attendiamo e inviamo note ma non abbiamo voglia di vivere un altro dramma, perché si muore quando piove”.

Alfonso Romano