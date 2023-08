Torre del Greco. Espianto multi organo, un gesto che ha salvato sette vite

L’ultimo gesto pieno d’amore di Pasquale, un 45 enne, a cui sono stati espiantati cornee, reni, cuore e fegato che sono serviti a salvare e a donare gioia a ben 7 persone.

L’uomo molto conosciuto nel grosso centro della città metropolitana di Napoli, non solo perché da anni gestiva con la sorella più piccola una tabaccheria in via Nazionale, nel quartiere Sant’Antonio, ma anche perché aveva un carattere molto affabile e socievole.

Dopo un malore, accusato il 24 giugno, fu trasportato con urgenza in ospedale. Per la gravità delle condizioni fu trasferito all’Ospedale del mare, a Napoli, dove il giorno seguente venne sottoposto ad un lungo intervento chirurgico per ridurre la massa sanguigna che aveva inondato il cervello.

Ulteriori complicazioni, dovute al decorso post operatorio, lo hanno portato dapprima portato a respirare e restare in vita solo grazie ai macchinari e successivamente purtroppo alla morte cerebrale.

I familiari hanno dato il consenso all’espianto multi organo che ha potuto salvare la vita a sette persone.

“Un espianto importante, visto che dal corpo di Pasquale sono stati prelevati cornee, reni, cuore e fegato: “Ai dottori – si legge in una nota della famiglia – abbiamo chiesto se gli organi sarebbero rimasti solo in Campania e, pur nel rispetto dei rigidi protocolli, ci hanno detto che sarebbero andati in tutta Italia. Ora sappiamo che una parte di Pasquale continua a vivere nel corpo di altri”.