Basket. L’Angri femminile e Valeria Manna ancora insieme

L’Angri Femminile e Valeria Manna ancora insieme.

L’Angri Pallacanestro Femminile è lieta di comunicare di avere raggiunto un accordo per la prosecuzione del rapporto sportivo con l’atleta Valeria Manna. Ormai bandiera e simbolo del progetto del presidente Alfonso Campitiello, è stata una delle migliori realizzatrici dell’ultimo campionato fino al brutto infortunio, dello scorso 8 marzo contro New Basket Agropoli Paestum, che ha messo fine anzitempo alla sua stagione.

Fino a quel momento l’esterna di Poggiomarino stava viaggiando a 16,1 punti di media a partita, con un high di 25 contro Virtus Benevento.

Manna sta proseguendo il suo iter riabilitativo e sarà un’addizione importante a campionato in corso per le rotazioni di coach Francesco Iannone.

Queste le sue dichiarazioni.

“Angri per me è come una seconda casa e sono contenta di continuare il mio percorso qui. Purtroppo l’anno scorso si è concluso con un brutto infortunio, che mi terrà fuori dal campo ancora per un po’, ma sto lavorando per tornare al 100% e mi farò trovare pronta per aiutare le mie compagne. Darò tutto per questa maglia, non vedo l’ora di ricominciare.

Sempre forza Angri”.