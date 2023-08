Cronaca. Paura in strada, auto centra in pieno un cavallo

Paura ieri sulla Casilina, nella zona tra Vairano Scalo e Marzano Appio. Un’auto ha centrato in pieno un cavallo di corsa, scappato probabilmente da un allevamento.

L’animale è stato centrato in pieno dal veicolo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’equino che è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

Il conducente della vettura non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto, probabilmente anche a causa delle condizioni dell’arteria, ma non ha riportato gravi conseguenze.