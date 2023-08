Angri Pallacanestro. Raggiunto l’accordo per il giovane Luigi Pagliaro

L’Angri Pallacanestro aggiunge nel roster il giovane Luigi Pagliaro.

L’Angri Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2023-2024, con l’atleta Luigi Antonio Pagliaro, playmaker classe 2005. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro San Michele Maddaloni, il neo giocatore grigiorosso è poi passato al Napoli Basket, con cui ha disputato il campionato under 17 d’Eccellenza e le Finali Nazionali, e successivamente al Centro Basket Mondragone. Con i casertani ha anche vinto l’ultimo campionato di C Gold, con quasi 3 punti di media a partita. Ora un ulteriore step di crescita, con l’approdo all’Angri Pallacanestro, dove sarà un’aggiunta importante uscendo dalla panchina.

Queste le dichiarazioni del neo atleta angrese.

“Ringrazio la dirigenza per l’accoglienza che mi ha dato e coach Chiavazzo per la fiducia che mi ha concesso. Sarà un’esperienza che mi formerà tanto e non vedo l’ora di entrare in campo”.