Angri. Tornano a farsi “sentire” i miasmi in Via Nazionale

Miasmi in Via Nazionale. Si ipotizza forse per il guasto a un impianto di depurazione o a cause simili. L’aria è irrespirabile nell’intera zona dove sono presenti anche le industrie conserviere operanti in una difficile coabitazione con le zone residenziali fiorite negli anni ottanta e novanta anche in assenza di un piano regolatore. Particolarmente avvertito l’olezzo nauseabondo tra la Via Quarto, il cavalcavia di Via Santa Lucia ma anche in Via Della Rinascita (a Sant’Egidio del Monte albino) e in Via Badia verso il centro cittadino angrese. Sono state fatte anche segnalazioni alla Polizia Locale e al Comune di Angri e all’assessore delegato all’ambiente Ciro Calabrese.

Ostaggi nelle abitazioni

“Siamo costretti a tenere gli infissi ermeticamente chiusi con il caldo che opprime e non tutti possono permettersi l’aria condizionata” dice un abitante del posto indicando il grande cancello dell’industria agro alimentare. Da qualche giorno non si sentono i motori del depuratore ma si avverte un fetore insopportabile. “Forse ci sono problemi, ma vanno assolutamente risolti nel più breve tempo possibile” conclude un altro residente del Parco di fronte al cancello della grande industria.

RED