Camerota. Il mondo delle Pro Loco a lutto, si è spento Gino Del Gaudio.

Gino Del Gaudio era Presidente della Pro Loco di Camerota e Consigliere provinciale dell’Unpli si è spento all’età di 69 anni.

Domani 5 agosto alle 17.30 sarà celebrato il rito funebre nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Camerota.

Tanti i messaggi di cordoglio da tutte le Pro Loco della provincia Salernitana.

Tutti sottolineano la bontà d’animo e le capacità di Gino di condividere idee e progetti. Passionale era l’ amore per la Pro Loco di Camerota, per il suo territorio e per il mondo delle Pro Loco.

Il ricordo di Mario De Iulis presidente della Pro Loco Minori e consigliere nazionale Unpli.

“Un caro amico che ci lascia è un pezzo del nostro cuore che va via con lui. Il suo continuo impegno per la promozione del territorio e le tante attività messe in campo lasciano un segno indelebile nella comunità che ha avuto modo di apprezzarne le doti sia di cittadino che di Presidente della Pro Loco di Camerota. Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Unpli Salerno, sempre attivo e presente alle attività a livello regionale e nazionale, non ha mai mancato di dare il suo contributo al nostro mondo Pro Loco che era diventato nel tempo la sua seconda famiglia. Un caro abbraccio alla famiglia cui va la nostra solidarietà in questo particolare triste momento”.

Alla famiglia, ai parenti, agli amici, al mondo delle Pro Loco e a tutti coloro che hanno conosciuto Gino e ne hanno apprezzato le doti umane, giungano da presidente della Pro Loco di Angri, insieme a tutto il consiglio direttivo, ai soci e a tutta la redazione di Agro24 le più sentite condoglianze.

Aldo Severino