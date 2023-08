Scafati, Avagnano convoca la commissione: chiarezza sugli scarichi dei canali

Piaga inquinamento, il consigliere comunale di maggioranza Gennaro Avagnano prova a far luce sulle autorizzazioni ambientali concesse dall’ente. Un’opera di controllo importante investirà la commissione Urbanistica e Ambiente nelle prossime ore. L’obiettivo è scoprire gli scarichi delle acque nei canali del fiume Sarno. Scafati è una delle città dell’agro più colpite in questi anni da fenomeni di inquinamento legati perlopiù agli scarichi illeciti. Negli anni si sono moltiplicate le segnalazioni dei cittadini come anche attività di controllo e repressione da parte degli enti preposti, in un turbinio che rimane un fattore di invivibilità per la comunità.

La mossa di Avagnano

All’alba del terzo mandato di Pasquale Aliberti il consigliere Avagnano vuole fare chiarezza sugli atti concessi dell’ente negli ultimi anni, da presidente della commissione cruciale Urbanistica e Ambiente. “Tutti sanno quanto io tenga al tema ambientale e conoscono il mio impegno su questa problematica. Da presidente della commissione ho precisato ai colleghi consiglieri membri della commissione che tratteremo i due argomenti sempre in due sedute diverse perché sono due ambiti che vanno approfonditi nel miglior modo possibile – dichiara Avagnano – Non a caso nella prossima seduta del 4 agosto si discuterà di autorizzazioni ambientali, e non solo, rilasciate dal Comune di Scafati proprio per approfondire la competenza in materia ambientale, soprattutto in termini di scarichi delle acque”.

La divisione strategica permetterà quindi un primo focus sul tema ambientale, con la questione specifica delle autorizzazioni ambientali che sarà poi anche affrontato nel suo aspetto urbanistico, anche in vista di futuri nuovi regolamenti e iniziative a contrasto di dinamiche illegali o a danno della collettività.

Usare tutti i mezzi per combattere l’inquinamento

“Combatterò l’inquinamento ambientale con tutti i mezzi possibili e disponibili, mantenendo inoltre alta l’attenzione, per quanto di competenza comunale, sulla questione Fiume Sarno e i canali. Ogni procedura dovrà garantire una migliore vivibilità per gli scafatesi, senza compromessi in esclusivo favore dell’imprenditoria. Sull’ambiente non faremo sconti a nessuno” conclude il presidente della commissione.

Alfonso Romano