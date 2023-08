Pagani. Maltrattate e derubate, tra l’omertà assoluta

Maltrattate e derubate, tra l’omertà assoluta. Hanno terrorizzato le occupanti di una vettura. Le hanno scaraventate fuori dall’abitacolo e sono scappati con l’auto delle povere malcapitate, seminando il panico senza che nessuno pensasse bene di intervenire in qualche modo.

E’ accaduto in un clima di assoluta omertà, poco dopo le 23, ad un tiro di schioppo dalla scuola Criscuolo di Pagani.

Lo racconta una delle ragazze coinvolte: tornava a casa da Salerno insieme a due amiche, quando due giovani sui trent’anni con un’auto – quasi in piazza S. Alfonso – hanno tagliato la strada alle tre, simulando un incidente.

Sono scesi in fretta e furia, hanno lasciato la loro auto in mezzo alla strada e hanno scaraventato fuori le ragazze dalla loro urlando come forsennati. Una delle giovani donne è stata sbattuta a terra. Sono stati minuti di puro panico: gente che correva facendo finta di non vedere – racconta una delle tre – macchine che tornavano indietro per non passare di lì, scene assurde. “Nessuno che si sia fermato a darci una mano”, racconta la ragazza.

I balordi, nel fare retromarcia, hanno sbattuto contro altre vetture e quella sottratta alle ragazze si è ingolfata e bloccata. Il tizio che era alla guida ha iniziato a urlare all’altro. Nel frattempo una delle vittime cercava aiuto, ma nessuno si avvicinava e lei aveva paura che aguardare troppo in faccia i malintenzionati, quelli scendessero e facessero qualcosa di male a tutte e tre, anche perché non si capiva se fossero armati oppure no.

Inutile dire che la macchina che hanno lasciato per strada era stata rubata giorni fa a Napoli con le stesse modalità, sempre a delle donne. In macchina le ragazze hanno lasciato le borse. Una sola è stata fortunata perché l’aveva al collo. Ed è lei che si è letteralmente lanciata davanti ad un’auto in transito per richiamare l’attenzione ed ottenere soccorso.

Ora la tre vittima son ancora sotto shock. “Tremo ad ogni rumore – dice una di loro”. Ed aggiunge: “L’omertà della gente è stata assurda. Questi potevano ammazzarci senza problemi”. Fonte Telenuova.

La dichiarazione del vicesindaco di Pagani Valentina Oliva

“Apprendo questa grave vicenda da lontano , essendo fuori città , e mi assale un profondo senso di delusine e rabbia . Un episodio grave anzitutto perché avviene vicino al centro città sotto gli occhi di tanti passanti che hanno preferito non intervenire , a favore di tre giovani donne . Questa indifferenza mi lascia sbalordita considerando il senso di profondo attaccamento e umanità che contraddistingue generalmente i nostri cittadini . Sono certa che le forze dell’ordine ,grazie alle telecamere presenti sul territorio, identificheranno i delinquenti protagonisti del grave episodio . Nel frattempo faccio appello a quel senso civico che appartiene ad ogni cittadino che ami il luogo in cui vive , ricordando loro che non bisogna esitare nel prestare aiuto in queste occasioni , in ogni modo possibile, a cominciare dall’attenzione e fare gruppo intorno alle malcapitate, oltre che allentando subito le forze dell’ordine .

Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo pensare di vivere in un luogo più sicuro . L’unione fa la forza .