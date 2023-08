Tragedia al mare. E’ di Angri l’uomo annegato nel tentativo di salvare i figli

Una notizia sconvolgente. Una giornata di mare si è trasformata in tragedia per Francesco Giordano, un uomo di 49 anni residente ad Altopascio in provincia di Lucca ma di origini angresi.

Tragedia al mare. E’ di Angri l’uomo che è morto annegato nel tentativo di salvare i figli

Una notizia sconvolgente. Una giornata di mare si è trasformata in tragedia per Francesco Giordano, un uomo di 49 anni residente ad Altopascio in provincia di Lucca ma di origini angresi.

Una mattinata tranquilla di mare si è trasformata in tragedia per un uomo di 49 anni, residente ad Altopascio in provincia di Lucca ma di origini angresi, pare che prima di trasferirsi nel paese toscano, l’uomo abitasse in via Cristoforo Colombo, nel popoloso quartiere delle palazzine a ridosso del centro di Angri.

La tragedia si è consumata sul litorale di Battipaglia. Stando alla prima ricostruzione, pare che i figli, una ragazza e un ragazzo in età adolescenziale, erano in acqua, quando, complice la forza delle onde, non riuscivano a guadagnare più la spiaggia. A quel punto l’uomo si è tuffato in mare nel tentativo di riportarli a riva ma a sua volta è stato risucchiato dalla forza del mare. Ha ingerito molta acqua e non ha avuto più la forza di risalire a riva.

L’ episodio è accaduto in zona Lido Lago in una spiaggia libera nei pressi di un famoso e accorsato lido sul litorale di Battipaglia. L’uomo è stato riportato a riva dal personale del lido adiacente, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del 118 e la Polizia che hanno constatato il decesso dell’uomo per annegamento. La salma, dopo che le autorità hanno svolto i rilievi di rito, è stata restituita ai familiari per i funerali.

La camera ardente è stata allestita nella Congrega di Santa Margherita in via Canonico Fusco ad Angri. Domani alle ore 16,00 si terranno i funerali nella Collegiata di San Giovanni Battista.

Scalpore ad Angri, dove la notizia si è diffusa nel pomeriggio. Accanto al dolore per la scomparsa c’è l’incredulità e la disperazione di una famiglia che si trova a dover fare i conti con le difficili circostanze di una morte assurda.

Ai familiari le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino