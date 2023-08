Tragedia al mare. Uomo muore nel tentativo di salvare la figlia

È accaduto questa mattina su una spiaggia libera a Battipaglia in zona Lago, dove un uomo di 49 anni di Nocera Inferiore è morto annegato nel tentativo di salvare la figlia, in difficoltà per via del mare mosso.

Tragedia questa mattina su una spiaggia libera a Battipaglia in zona Lago, dove un uomo di 49 anni di Nocera Inferiore è morto annegato. Secondo i racconto dei presenti, il malcapitato si sarebbe tuffato nel tentativo di salvare la figlia, in difficoltà per via del mare mosso.

Inutili i tentativi di soccorso messi in atto dagli operatori della Croce Bianca giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto.

Ad intervenire, come scrive “Seitv”, anche i gestori dei lidi confinanti, che si sono precipitati in acqua per salvare l’uomo riportandolo a riva.

Sul luogo dell’accaduto polizia e guardia costiera per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.