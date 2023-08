Tragedia sfiorata nel salernitano. Padre spara al figlio che viene colpito di striscio

Lite in famiglia ad Agropoli, culmina con il genitore che spara in direzione del figlio.

La lite

È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, in via De Gasperi. I due uomini stavano litigando in modo violento per futili motivi.

Il folle gesto

Improvvisante il più anziano avrebbe preso una pistola e avrebbe esploso un colpo di pistola in direzione del figlio, colpendolo di striscio, come riportato da La Città. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono giunti i carabinieri ed i paramedici del 118.

Le indagini

Il ferito, miracolosamente salvo, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, nonostante fosse molto scosso, mentre il padre sarebbe stato condotto in caserma dai militari della Compagnia di Agropoli per essere ascoltato.