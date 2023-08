Angri. Il giorno del dolore, oggi i funerali del papà eroe.

Momenti di grande tristezza ed enorme dolore ad Angri per la morte di Francesco Giordano il papà 49enne che nel tentativo di salvare i figli dalle onde è rimasto lui stesso vittima del mare.

Si respira un’aria di grande tristezza in questa giornata di inizio agosto. La notizia della scomparsa di Francesco Giordano ha squarciato la tranquillità di un’intera comunità. I social in queste ore stanno testimoniando con accorate parole di affetto tutta l’incredulità per la tragedia che ha investito la famiglia. Una giornata di mare tanto attesa si è trasformata in una tragedia assurda.

Francesco era un ragazzo conosciuto ad Angri e anche se viveva per lavoro da anni ad Altopascio, in provincia di Lucca, nella città doriana aveva amici, familiari e parenti. Una famiglia che ora si trova a dover fare i conti con un lutto tremendo che lascerà un segno indelebile per tutta la vita. La moglie Rosa, i figli Chiara e Carmine, il papà Carmine, la mamma Carla, le sorelle Carolina, Anna e Stefania, con i parenti e gli amici stanno piangendo Francesco accomunati da un dolore enorme.

Anche il Sindaco Cosimo Ferraioli dai suoi canali ha voluto testimoniare con un messaggio la vicinanza alla famiglia.

“Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco Giordano, il papà quarantanovenne che oggi ha perso la vita in mare era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra. Non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell’amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco”.

Aldo Severino