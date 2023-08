Decine di furti di liquori pregiati nei market di Salerno e Cava. Arrestato 34enne

È accusato di aver commesso una quindicina di furti all’interno dei supermercati (in particolare di una nota catena presente a Salerno e in provincia) in città ma anche nella vicina Cava de’ Tirreni.

Colpi selezionati

Tutti colpi “selezionati”: liquori, spumanti, whisky, vini pregiati ed altre merce presente sugli scaffali dei market di prestigiosi marchi e dal costo notevole. Praticamente agiva quasi impunito il 34enne salernitano D. C. prendendo di mira gli store della città.

La modalità dei furti

Il ladro, secondo l’accusa, arrivava a bordo di una bicicletta, scendeva ed entrava all’interno dell’attività commerciale – preferibilmente supermercati del centro del capoluogo – camuffato in alcune occasioni con cappellino, bavero e mascherina. Poi, come riportato da La Città, entrava in azione mettendo una bottiglia da un lato dei pantaloni e un’altra dall’altro lato, prima di andare via dall’attività commerciale senza pagare. Di questi furti a Salerno ne sono stati commessi a decine, per una parte è indagato D.C.

L’arresto

Al suo arresto si è arrivati grazie alle indagini condotte della Squadra Mobile della Questura di Salerno. I poliziotti guidati dal vice questore Gianni Di Palma hanno messo insieme tutte le varie denunce. A lavorare sulle decine di casi è stata la quarta sezione della Mobile che ha verificato una serie di indizi, arrivando ad identificare così il 34enne che, negli ultimi mesi, avrebbe svaligiato anche un bar a Cava de’ Tirreni, nel periodo in cui era residente nella cittadina metelliana.

Le indagini della Squadra Mobile

Questo tipo di furto è stato riscontrato in numerosi episodi e in diverse attività commerciali di Salerno: fatti registrati a partire dallo scorso anno e in particolare da aprile del 2023. Dopo gli episodi presi in esame dall’inchiesta della Squadra Mobile, sarebbero stati messi a segno almeno un’altra decina di furti con lo stesso sistema. In alcuni casi, i sorveglianti di supermercati avrebbero fermato il ladro e questi avrebbe reagito con minacce e violenza, trasformando il furto in una rapina impropria. Per questi ultimi colpi sono ancora attive le indagini da parte della polizia