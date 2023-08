Il Comune ora vuole esternalizzare lo spazio verde per evitare di tenerlo chiuso Via alla bonifica dell’area in attesa di un regolamento ad hoc degli uffici tecnici.

Scafati. Recupero e gestione privata per Parco Primato

Parco Primato, il futuro è l’esternalizzazione della gestione dell’area verde. In queste ore avanzano gli interventi di riqualificazione del parco di traversa Massimo Troisi, l’obiettivo è approvare un regolamento ad hoc per avanzare il futuro avviso pubblico.

Un parco nella zona residenziale

Nel cuore di una delle zone residenziali più importanti della città scafatese, da anni diversi spazi rimangono chiusi con il lucchetto. Il parco Primato, insieme al parco Bianca Elettra e Fabiana, potrebbe rappresentare centri di aggregazione fondamentali per le comunità, le famiglie e i più piccoli. Durante la passata amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristoforo Salvati, tali spazi sono però rimasti chiusi per problemi relativi a manutenzione e gestione.

L’intitolazione

Il parco dedicato al capostazione ucciso nel 1999 nella stazione di Boscotrecase ne è l’esempio più triste, vista l’inacessibilità dell’oltre ettaro di area dedicata al passeggio, ad un parco giochi e anche alla presenza di un campo sportivo comunale, completamente al collasso. La scorsa amministrazione comunale è intervenuta con interventi di potatura e messa a sistema del verde presente, scatenando le polemiche della cittadinanza che ha dovuto prima segnalare la presenza di verde incolto a rischio incendio, tornando a denunciare la situazione vista la mancanza di ritiro delle erbacce.

Gli interventi di manutenzione

L’amministrazione comunale di Pasquale Aliberti in questi primi mesi sembra presentarsi con un piglio diverso, compiendo nelle ultime ore quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinario volti a minimizzare i pericoli in vista dell’ultimo caldo estivo. “Un buon inizio per il quartiere che ha molto da proporre all’amministrazione comunale”, è il commento di Gino Davi del comitato locale di quartiere La Rinascita, una delle associazioni presenti nel territorio.

Anche il comitato di traversa Massimo Troisi, attende con frenesia notizie su future riaperture come confermato da Antonio Palomba: “L’anno scorso, una volta che l’amministrazione comunale provvide a ripulire il parco Primato, chiedemmo di non lasciarlo così incustodito. Speriamo che stavolta si riescano ad aprire i cancelli prima che la vegetazione ricresca”.

L’idea della gestione privata

Da Palazzo Mayer viene confermata l’intenzione di procedere verso un rapporto pubblico – privato sul bene, che sappia da un lato tutelare il patrimonio arboreo e l’area dedicata ai più piccoli riuscendo anche a rilanciare le attività del campo di calcio presente. L’amministrazione comunale, infatti, è in attesa di portare in assise alcuni regolamenti fondamentali, come quello relativo alla gestione degli impianti sportivi, per poi iniziare con i lavori nelle commissioni consiliari per la redazione, con gli uffici tecnici, dei bandi di esternalizzazione.

Alfonso Romano