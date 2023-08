Pagani. La città è ancora scossa per la violenza e la rapina a tre ragazze. I militari stanno provando in queste ore a risalire agli aggressori.

Pagani. Ragazze rapinate e pestate, al setaccio i video

Shock in centro. La città è ancora scossa per la violenza e la rapina subita domenica sera da tre ragazze a opera due individui non identificati, ora si cercano indizi tra i filmati dei dispositivi di videosorveglianza. Il caso è seguito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del colonnello Rosario Di Gangi . L’accaduto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una città da tempo teatro di diversi episodi di cronaca, tra furti e violenza. Città che nelle ultime ore ha sfogato tutta la propria rabbia sui social.

La ricostruzione

I militari stanno provando in queste ore a risalire agli aggressori delle ragazze. L’auto utilizzata dai due uomini per tagliare la strada alle donne e iniziare la rapina con percosse è stata peraltro rubata nel comune di Napoli, proprio a danno di altre due ragazze.

Pochi elementi

Le videocamere sul posto non avrebbero ripreso la rapina e per provare a ricostruire l’accaduto si stanno setacciando i dispositivi attivi nelle vicinanze, mentre sul versante delle testimonianze oltre le parole delle ragazze, non si riescono a recuperare molti dettagli. Un aspetto quest’ultimo determinato dal fatto che i presenti in strada durante l’accaduto, come evidenziato dalle ragazze nel loro racconto, erano talmente spaventati da allontanarsi piuttosto che prestare aiuto.

L’ammnistrazione attende aggiornamenti

Il sindaco Lello De Prisco attende aggiornamenti per decidere le azioni da intraprendere, ma nel frattempo i carabinieri hanno assicurato un potenziamento di controllo sul territorio attraverso maggiori e più approfonditi pattugliamenti.

Alfonso Romano