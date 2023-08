Pagani. Russo lancia l’idea di un garage soiciale

Pagani. Un garage sociale nel bene confiscato

Lanciata l’idea di valorizzazare di un bene confiscato in via Alcide De Gasperi. L’idea è istituire un garage “sociale” per dar risposta alle necessità del territorio e guadagnare risorse da destinare a progetti per soggetti fragili. Mentre si attendono avanzamenti sui progetti di riqualificazione dei due beni confiscati in via Mangioni, dove sorgeranno degli istituti dedicati ai più piccoli e ai soggetti con difficoltà, l’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco continua a lavorare per il riutilizzo di alcuni spazi per la collettività.

L’invito dell’agenzia per i beni confiscati

L’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata negli scorsi mesi ha invitato il comune paganese a manifestare interesse per un bene confiscato in via Alcide De Gasperi. Uno spazio di circa 130 metri quadri destinato a box auto, ultimo spazio non ancora indirizzato a sociale funzione dei tre beni attualmente confiscati sul territorio che vive però al tempo stesso problemi logistici vista la natura del locale. Il box auto non si presterebbe infatti a rivestire il ruolo da locale per servizi sociali di qualunque tipo.

L’idea di Veronica Russo

Da questa difficoltà nasce però l’idea della consigliere Veronica Russo: “I beni confiscati devono essere riqualificati verso un’utilità sociale, ma si può pensare anche di destinare i proventi di eventuali attività proprio per fini collettivi. Ragionando in questo senso potremo quindi organizzare un servizio di sosta auto, guadagnando somme da destinare ad attività sociali, magari verso gli altri luoghi confiscati alla camorra”. Un’idea ora al vaglio di Palazzo San Carlo.

Alfonso Romano