La giunta Aliberti spenderà 500mila euro per mettere in sicurezza diverse arterie cittadine

Scafati. Aliberti: 500mila euro per mettere in sicurezza le strade

Dopo la bitumazione di diverse strade cittadine l’amministrazione Aliberti passa alla sicurezza stradale. Pronto un piano di interventi da circa mezzo milione di euro contro gli incidenti stradali. Protagoniste in negativo diverse strade che si diramano dal centro alla periferia come via Poggiomarino, via Dante Alighieri, ma anche via Sant’Antonio Abate, via Lo Porto e tante altre. Una lista nera molto pericolosa sulla quale l’amministrazione Aliberti è voluta intervenire attraverso uno dei grandi progetti che stanno caratterizzando l’alba del terzo mandato dell’esponente di Forza Italia.

La promessa di Aliberti

“Stiamo provvedendo all’installazione della segnaletica e di nuovi specchi su tutta la città che sostituiremo nei prossimi mesi al centro ed in periferia con un progetto di 500mila euro dedicato alla sicurezza stradale – ha dichiarato il sindaco Pasquale Aliberti sui social – Erano anni che non si facevano interventi di manutenzione di questo tipo, un paese totalmente abbandonato che stiamo provando a far rinascere dall’ordinario fino alla realizzazione delle grandi opere pubbliche materiali e immateriali“.

Il caso politico

L’accusa del primo cittadino è stato tema di dibattito negli scorsi anni con le scorse amministrazioni. Tante volte in caso di sinistri stradali i conducenti dei veicoli hanno denunciato uno stato pericolo dell’asfalto, di strade prive di qualsiasi segnaletica orizzontale e verticale, aggravate anche dalla scarsa illuminazione. La città del resto, anche visti i diversi interventi di scavo negli ultimi anni, è priva quasi ovunque di qualsiasi striscia a terra, nonostante poco più di un anno fa fu redatto un nuovo piano da parte della giunta di Cristoforo Salvati.

La segnaletica

Oltre a provvedere quindi alla manutenzione della segnaletica, si prevedono anche nuovi installazioni volte a favorire il passaggio sicuro dei pedoni e a moderare le velocità dei veicoli. “La segnaletica e la sicurezza stradale rendono la città più vivibile. Con questo intervento prosegue il nostro progetto di far tornare Scafati una Città a misura d’uomo” sono le parole dell’assessore delegato alla sicurezza stradale, Angelo Matrone, che sta dirigendo in queste settimane il piano che progressivamente prende piede già in questi giorni sul territorio scafatese.

Alfonso Romano