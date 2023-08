Lutto nel mondo della musica. È morto Peppino Gagliardi

Morto ad 83 anni il cantante Peppino Gagliardi, storico musicista napoletano conosciuto in tutto il mondo.

La scomparsa

Lutto nel mondo della musica: all’età di 83 anni è scomparso Peppino Gagliardi, storico musicista e cantautore napoletano. A darne la notizia è stato Gianni Aterrano, musicista e talent scout napoletano.

Il successo giovanissimo

Nato nel quartiere Vasto di Napoli il 25 maggio del 1940, Peppino Gagliardi raggiunse il successo giovanissimo, come ricorda Fanpage, negli anni Sessanta al punto da partecipare a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1965 con il brano “Ti credo” di cui era anche autore, in abbinamento con Timi Yuro, poi nel 1966 con “Se tu non fossi qui”, con Pat Boone (la canzone, verrà poi reincisa anche da Mina) e nel 1968, con “Che vale per me”, con Eartha Kitt.

I Festival di Sanremo

Negli anni Settanta raggiunse l’apice della sua carriera, grazie ai brani “Settembre” (1970), “Gocce di Mare”, “Ti amo così”, “Sempre sempre” (1971), con diversi podi ottenuti nella rassegna “Un disco per l’estate”. Con il brano “Come le viole” ritorna al Festival di Sanremo nel 1972, classificandosi al secondo posto, poi l’anno successivo partecipa nuovamente a Sanremo con il brano “Come un ragazzino”, dato per favoritissimo alla vigilia ma ancora una volta soltanto secondo.

I brani internazionali

Negli anni successivi, non mancheranno i brani di successo e i riconoscimenti internazionali: nel corso del nuovo millennio, in tanti gli hanno tributato affetto e stima.

L’ispirazione per tanti cantanti

Benny Andersson, membro storico e fondatore degli Abba, spiegò di essersi ispirato proprio alla musica di Peppino Gagliardi di fine Anni Sessanta ed inizio Anni Settanta. Anche il cantante spagnolo Alvaro Soler, nonostante la sua giovane età, ha spiegato nel corso di molte interviste, che tra i suoi cantanti ed autori italiani preferiti vi fosse Peppino Gagliardi.

La triste notizia del decesso

La notizia del suo decesso si è diffusa in pochi minuti, e in queste ore in tanti stanno esprimendo la propria vicinanza alla famiglia ed i propri ricordi più affettuosi verso il cantautore napoletano.

Il ricordo di Mario Trevi

Così, ad esempio, si è espresso Mario Trevi. “Con rammarico apprendo della scomparsa del grande cantante ed amico Peppino Gagliardi. La Canzone perde un altro Artista che ha lasciato un grande segno. Sentite condoglianze alla famiglia. Per un momento voglio ricordarti così, quando, nemmeno trentenni, condividemmo una bella tournée di successo negli Stati Uniti, nell’ormai lontano 1969. Ciao Peppino”