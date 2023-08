Pagani. Pubblica illuminazione: città al buio ed è polemica

Nonostante il maxi – progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione, l’estate si caratterizza per l’insegna del buio. Dal centro alla periferia i cittadini segnalano una lunga lista di luci spente, il problema sicurezza incombe e l’amministrazione comunale prova a correre ai ripari attraverso un nuovo bando per il servizio di manutenzione.

Nei giorni in cui la città è alle prese con l’emergenza sicurezza, ad aggravare il senso di vivibilità nel territorio ci pensano anche i sotto servizi fondamentali. Via Alcide De Gasperi, via Romana, via caduti di Superga, via Esposito Ferraioli fino alle più famose via Filettine e via Fontana presentano saltuariamente problemi alla pubblica illuminazione, complice un sistema estremamente invecchiato da decenni di servizio senza provvedere a riqualificazioni strutturali o simili. “Puntualmente ogni giorno riscontro un guasto all’impianto di illuminazione. Non si può più andare avanti così, non si riesce a ripristinare definitivamente il corretto funzionamento dell’illuminazione per mancanza della ditta di manutenzione che dovrebbe arrivare a giorni per prestare servizio fino a dicembre” dice il consigliere comunale in quota opposizione, Vincenzo Violante.

Manutenzione carente

Per diverse settimane sul territorio comunale paganese non c’è stata traccia, infatti, di una ditta specializzata alla risoluzione di questi problemi, vista la scadenza del contratto con la vecchia azienda del caso. Un vuoto istituzionale che trova spiegazione nella volontà dell’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco di attendere l’insediamento della ditta incaricata al maxi – progetto di restyling del servizio nel territorio cittadino, che prevederà l’installazione di nuovi pali della luce in tutto il territorio con tecnologie smart. Chi compirà l’opera provvederà secondo contratto anche allo manutenzione dello stesso, che sarà facilitato dalle ultime tecnologie di cui sarà dotato il sistema.

Pepe: “impianto datato”

Nel frattempo, però, bisogna risolvere le criticità attuali. “Abbiamo da poco concluso un affidamento, fino al termine di quest’anno, per riavviare le opere di manutenzione alla pubblica illuminazione presente nel territorio. Bisogna ora trovare le motivazioni di ogni singolo guasto per riuscire a trovare le giuste soluzioni. Si lavora, ma bisogna ricordarsi che parliamo di un impianto vecchio decenni e ormai alla frutta. Per l’amministrazione comunale diventa pesante continuare a reggere spese di manutenzione esorbitanti per il servizio. Per questo speriamo, quanto prima, di avanzare la realizzazione del nuovo progetto di pubblica illuminazione. Sarà la vera risposta a questo problema atavico” spiega il vicesindaco e assessore delegato alla Manutenzione, Augusto Pepe.

Alfonso Romano