Palma Campania. Ritrovata Nadia, la ragazza scomparsa dall’8 agosto

La comunità di Palma Campania è stata in apprensione per Nadia Gharib, 23 anni, della quale non si avevano notizie dalle 23.56 di martedì 8 agosto. La ragazza è stata ritrovata dai carabinieri nel primo pomeriggio di oggi, 10 agosto.

Era da sola, in un albergo dell’area nolana. È stata ritrovata grazie alle indagini dei carabinieri, che hanno intercettato la cellula del suo smartphone.

Dopo gli appelli sui social dei familiari, e della sorella in particolare, in tanti si erano attivati per cercarla. Il Comune aveva fatto richiesta ai carabinieri di utilizzare le unità cinofile e i droni, per intensificare le ricerche nelle aree boschive del territorio palmese. Per fortuna, il lieto fine.

Fonte “Il Mattino”