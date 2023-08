Scafati. Stadio “Giovanni Vitiello”, l’amministrazione comunale in campo per riqualificare la struttura

Scafati. Stadio, Aliberti pensa di affidarlo alle associazioni

Stadio “Giovanni Vitiello”, l’amministrazione comunale in campo per riqualificare la struttura sportiva. In futuro è previsto un avviso pubblico di gestione condivisa dell’impianto con le associazioni del territorio, ma ora l’emergenza elettrica è la priorità da risolvere.

Una gestione difficile

Il mondo sportivo scafatese da anni è profondamente influenzato dalle condizioni complicate dello stadio che, dal 2021, porta il nome dello storico allenatore e scopritore di talenti nell’Agro e non solo. In primo luogo, negli scorsi anni è mancata una politica attiva di rilancio delle opere legate al campo A e B del comunale, con le associazioni di atletica, calcio e non solo che a malapena sono riuscite a sopravvivere. A ridurre ancora di più l’attrattività del “Vitiello” ci hanno pensato anche diverse problematiche burocratiche legate a spalti e spazi interni. Alcune aree, come la sala stampa e i locali interni, infatti, sono abbandonati da tempo al degrado. Mentre gli spalti e le tribune non hanno ospitato più di 200 persone nella scorsa stagione sportiva per volontà dell’allora sindaco Cristoforo Salvati. Problemi di natura autorizzativa, mai risolti realmente dagli uffici comunali di Palazzo Mayer, che ora provano a fare qualcosa in più visto l’impulso che arriva da Pasquale Aliberti.

AIl sindaco nelle scorse ore ha pubblicato le prime foto di intervento negli spazi dell’infrastruttura sportiva certificando di fatto l’inizio della grande opera di restyling che l’amministrazione condurrà nelle prossime settimane. La pulizia da erbacce e la sistemazione di alcune aree sono i primi passi compiuti, si aspettano ora notizie tecniche sul futuro piano di intervento per la più grande emergenza dello stadio.

Il furto

Lo scorso 25 settembre, durante la notte delle elezioni politiche nazionali, un gruppo di malviventi ha portato via dallo stadio materiale elettrico per centinaia di migliaia di euro. Una condizione che ha costretto la Scafatese Calcio a pagare di propria tasca un generatore di corrente elettrica per disputare le partite casalinghe, comportando un fastidio enorme per la società più volte ribadito. Aliberti ora vuole garantire questi servizi, a priori del tanto annunciato avviso pubblico di partecipazione ad un eventuale partenariato pubblico-privato, con le associazioni che dovranno prevedere in futuro solo alla cura e rispetto dei luoghi.

L’idea di Aliberti

“Dare la possibilità di gestire il bar dello stadio, così come anche le attività sui campi possono rappresentare elementi di sviluppo per tante società. La manutenzione deve essere però compito del Comune, almeno all’inizio e soprattutto su interventi di tale portata” dice il sindaco Aliberti.

Alfonso Romano