Pagani. Calce incalza Bottone sulla “gestione remota” della Sam

La gestione “remota” della Sam, azienda speciale del Comune di Pagani messa in discussione per la mancanza di chiarezza sui vertici dirigenziali e l’individuazione mediante un bando dedicato del nuovo direttore tecnico. L’ex consigliere comunale Vincenzo Calce vuole fare luce per le recenti notizie che coinvolgono l’ex sindaco Salvatore Bottone, il quale è stato più volte ripreso, per mezzo foto, presso i cantieri della Sam senza nessun incarico poiché incompatibile professionalmente. “Premetto che ho stimato e stimo l’ex sindaco Salvatore Bottone” commenta Calce.

Assenza del principio di trasparenza

“Non riesco a immaginare, come si dice in giro, che lui possa ricoprire un ruolo alla Sam e, se così fosse, perché ricoprirlo in questo modo?” dice Calce. “Chi opera senza avere un incarico alla Sam va contro ogni principio di trasparenza. Ricordo che la Sam è una azienda pubblica, piuttosto che un’associazione aperta ai pochi. Inoltre, continua Calce, Bottone non farebbe passare una bella immagine di sé, dato che è stato sindaco di questa città. Io conosco le sue battaglie di trasparenza, l’ho anche sostenuto in precedenza, oggi immaginarlo nel ricoprire un ruolo di nascosto lascia qualche perplessità. Io non riesco a capire quale sia il motivo di queste azioni e a quali benefici lo portino. Tanti cittadini si chiedono che cosa faccia alla Sam” continua Calce in una nota stampa.

Calce. Sam: “Bottone opera sottotraccia”

Calce pone l’attenzione su Bottone anche dal punto di vista politico. “Bottone è stato sindaco di Pagani, ha sostenuto questa amministrazione, tuttavia è stata svalutata la sua rappresentanza politica, questo lo si vede sotto gli occhi di tutti. Perché deve ricoprire un ruolo così marginale e, se fosse vera la notizia che svolgerebbe un ruolo alla Sam, perché farlo di nascosto”. Alla domanda del perché l’opposizione non parli dei recenti fatti che coinvolgono Bottone, Calce risponde: “Perché forse ne condivide le scelte. In passato l’opposizione si è fatta sentire. Ricordo, quando sono stato tecnico, l’opposizione era attenta, adesso non credo che sia distratta”. C’è stato un tentativo di parlare con l’ex sindaco Salvatore Bottone, così da poter fare chiarezza in merito a questa vicenda, ma l’ex sindaco si è trincerato dietro un imbarazzato silenzio.

RED