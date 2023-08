Nonostante la partenza in ritardo, l’U.S. Angri 1927 partirà per il ritiro il 17 agosto. La squadra di mister Liquidato farà ritorno nella città salernitana il 23, per poi preparasi al meglio in vista del primo impegno ufficiale contro la Gelbison. Intanto domani la compagine grigiorossa disputerà l’allenamento congiunto contro il Quarto Afrograd alle ore 10:00 presso lo stadio Novi. Altro test importante per i calciatori che continueranno a mettere nelle gambe minuti importanti in vista dell’inizio di stagione.

Il comunicato

L’U.S. Angri 1927 comunica che dopo il test di domani con il Quarto Afrograd la squadra si ritroverà direttamente il 16 agosto presso lo Stadio “Novi” per la ripresa degli allenamenti.

Dal 17 agosto i ragazzi a disposizione di mister Liquidato partiranno in ritiro per Lioni, dove continueranno a svolgere la preparazione in vista del primo impegno ufficiale contro la Gelbison.

Gli allenamenti si disputeranno presso lo stadio Comunale “Nino Iorlano” di Lioni (AV) ed i tesserati pernotteranno presso l’hotel “Il Pellegrino” di Caposele (AV).

La squadra farà ritorno ad Angri il 23 agosto.

La società, inoltre, comunica che dal 14 al 20 agosto non sarà possibile prenotare gli abbonamenti. La vendita riprenderà il 21 agosto presso “La Magnifica” sita in Via Nazionale 174 ad Angri. Si ricorda che per effettuare la prenotazione è necessario un acconto minimo di 50 euro.