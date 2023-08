Scafati. Lite familiare con colpi di arma da fuoco

Ancora un episodio di cronaca a Scafati.

E’ successo nel tardi pomeriggio in via Tricino.

Con molta probabilità si sarebbe trattato di una lite per motivi familiari e sarebbero coinvolti padre e figlio. Fortunatamente però non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già avviato le indagini per capire che cosa sia realmente accaduto.

I coinvolti sono V.M. ed il figlio P.M. Sembra che il litigio, nello specifico, sia legato a qualcosa legato alla raccolta delle melanzane. E sarebbe stato il padre a sparare contro il figlio.

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

Che la questione sicurezza Scafati così come in tutti i comuni dell’agro dei paesi del Vesuviano) sia una priorità credo che debba essere uno dei temi principali dell’agenda di governo. Motivo per il quale continua a chiedere che i sindaci si coalizzano per chiedere ai prefetti di Napoli di Salerno di rafforzare sul territorio la presenza delle forze dell’ordine. L’episodio di oggi invece credo che vada anche oltre la violenza e ci porta a fare una riflessione sul senso della vita che lo stiamo perdendo. Se in una lite familiare un papà spara ad un figlio non c’è alcuna giustificazione che possa giustificare un atteggiamento di inaudita violenza senza scendere nei particolari. Tutto questo continua a creare panico per le numerose telefonate che ho ricevuto i messaggi per il clima di incertezza che viviamo oggi rispetto al tema della sicurezza dei nostri contesti cittadini

Parole forti che rappresentano sgomento e incredulità per quanto accaduto.

