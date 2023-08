Scafati. Picchiata e rapinata in pieno centro. Ferita 24enne di Boscoreale in via Martiri d’Ungheria. La Formisano chiede più controlli

Scafati. Picchiata e rapinata dell’auto in pieno centro

Picchiata e rapinata dell’auto mentre era in attesa del marito che stava finendo di lavorare in zona. È successo giovedì sera, alle 21, in via Martiri d’Ungheria a Scafati, dove ad avere la peggio è stata una 24enne di Boscoreale. Se la caverà con cinque giorni di riposo assoluto, anche se non dimenticherà mai i minuti interminabili vissuti l’altra sera. Un uomo, mentre era intenta ad aspettare il marito intento a finire il proprio turno al lavoro, è entrato nella sua vettura. In un primo momento, la donna, intenta a guardare il telefono cellulare non si era accorta della presenza di un estraneo all’interno dell’abitacolo. Così, l’uomo ha iniziato a strattonare e successivamente l’ha colpita con una gomitata al volto. Tramortita, poi, è stata scaraventata fuori dall’automobile. Messa fuorigioco la 24enne, l’uomo si è messo alla guida della vettura e si è dileguato dalla zona. Tutto è successo in una zona centrale della città e molto trafficata a quell’ora, dunque sotto gli occhi di molti passanti che non sono intervenuti. Soccorsa dal marito, la donna è stata presa poi in cura dai volontari del servizio “118” giunti tempestivamente in via Martiri d’Ungheria. Trasportata in ospedale a Nocera Inferiore, è stata dimessa con cinque di prognosi.

La denuncia

Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale tenenza che indagano su quanto accaduto. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali presenti in zona. Oltre all’auto, alla donna sono stati portati via anche diversi oggetti personali e denaro presenti all’interno dell’abitacolo.

Formisano: “ora maggiori controlli”

Il caso ha indignato anche la politica locale e, in particolare, la maggioranza del sindaco Pasquale Aliberti che adesso chiede più controlli. “Si ribadisce la necessità di ulteriori interventi che possano assicurare maggiori condizioni di sicurezza alla comunità scafatese. La richiesta, già formulata in occasione dell’ultimo tavolo del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica dal sindaco Aliberti, svoltosi lo scorso 2 agosto, assume ora ancor più carattere d’urgenza a seguito della violenza sopra descritta e di altri episodi delinquenziali che hanno contribuito a minare la percezione di sicurezza dei cittadini. È necessario rafforzamento della tenenza dei carabinieri di Scafati, visto che il territorio è particolarmente sensibile rispetto a incursioni della limitrofa delinquenza dall’hinterland partenopeo. Inoltre, si ravvisa la necessità di risorse che possano mettere la nostra amministrazione comunale nella condizione di poter potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza cittadino in zone della città che risultano attualmente scoperte” – dice il vicesindaco Teresa Formisano in una lettera indirizzata alla Prefettura di Salerno e ai vertici della locale tenenza dei carabinieri.

