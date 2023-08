Angri-Quarto Afrograd 3-1. Secondo test in 4 giorni per i ragazzi di mister Liquidato che si ritrovano ad affrontare il Quarto Afrograd.

L’Angri parte subito forte ed al 7’ ci prova Palmieri direttamente da calcio di punizione, ma Mola e reattivo e si rifugia in corner. Poco prima della mezz’ora ancora i grigiorossi provano a trovare il vantaggio: Celiento salta un uomo, crossa per Picascia, ma la sfera termina di poco alta. Prova e riprova ed al 28’ arriva il sorpasso dell’Angri; dopo una palla recuperata nella metà campo avversaria Longo è bravissimo a sfruttare un traversone e buca Mola siglando l’1-0. Passano 5 minuti ed ancora su una grande palla recuperata De Marco va vicinissimo al gol del raddoppio.

Nonostante sia un allenamento congiunto il Novi si scalda ed il pressing dei grigiorossi diventa un’arma letale. Al 42’ altro episodio, Celiento va via ad un difensore e viene atterrato in area, calcio di rigore: dagli 11 metri si presenta lo stesso Celiento che si fa ipnotizzare da Mola, ma sulla ribattuta arriva il solito Longo che trova la rete del raddoppio. Prima del duplice fischio è ancora Celiento a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite che termina alta.

Nel secondo tempo girandola di cambi per la compagine grigiorossa che schiera una squadra composta da ben 6 under. Passano appena 5 minuti e sugli sviluppi di un corner è Picascia a realizzare la terza rete. Al 55’ altro squillo dell’Angri con una parabola perfetta direttamente da punizione di Cardore, ma l’estremo difensore ospita vola e devia in angolo. Il Quarto Afrograd, però, non ci sta ed accorcia le distanze sfruttando un errore difensivo grigiorosso. Le occasioni diminuiscono ed i grigiorossi cercano di gestire il risultato.

Dopo 90’ il risultato di Angri-Quarto Afrograd è 3-1 ed i ragazzi di mister Liquidato trovano la seconda vittoria.

2 giorni di riposo dopodiché la squadra si ritroverà al Novi il 16 ed il 17 partirà per il ritiro con direzione Lioni.