Pagani. Il progetto finale in Conferenza dei Servizi. Prevista la costruzione ex novo della piazza e di un nuovo centro polivalente

Pagani. Via Pittoni avviato l’iter per la riqualificazione

Maxi riqualificazione urbana di via Tenente Pittoni, a settembre la chiusura della Conferenza dei Servizi per arrivare in giunta entro la fine del 2023.

Il progetto da oltre cinque milioni di euro permetterà un rilancio dell’area con nuove opportunità sociali per i paganesi, con l’assessore e vicesindaco Augusto Pepe che garantisce l’assenza di futuri problemi legati al cantiere.

Continua l’operazione di restyling cittadino da parte dell’Ente di Palazzo San Carlo, che sotto la guida del sindaco Lello De Prisco lavora sotto traccia per il compimento di una serie di opere infrastrutturali. È il caso dell’intervento urbanistico che vivrà la strada del centro cittadino, che verrà entro la fine del 2026 completamente rivoluzionata dai fondi provenienti dal Pnrr. Attraverso le somme stanziate si provvederà infatti alla costruzione di un parcheggio interrato di circa 90 posti, che sarà sovrastato al di sopra da una nuova piazza, con area attrezzata a verde e per i più i piccoli. La trasformazione non termina però qui.

Un nuovo centro polivalente

Oltre la costruzione ex novo della piazza, che donerà un nuovo ruolo di centralità anche al vicino cinema “La Fenice”, si provvederà anche a insediare un nuovo centro polivalente dedicato a giovani e anziani, con una nuova strada penetrare che sarà fondamentale dal punto di vista della mobilità. Notizie importanti per i residenti paganesi, che vivranno nel giro di qualche anno un nuovo centro cittadino che possa funzionare da raccordo economico e sociale tra le storiche strade come corso Ettore Padovano e nuovi centri economici in risalto come via Alcide De Gasperi.

Pepe: “accelerazione sull’opera”

“Lo studio di fattibilità è stato concluso, la progettazione ora vive della conferenza dei servizi ma siamo pronti ad accelerare quanto prima verso l’affidamento del bando di gara. L’opera, di dimensioni veramente importanti se pensiamo all’impatto per l’area circostante, costerà al Comune circa cinque milioni e mezzo di euro tenuto conto di tutte le spese del caso, ma pensiamo che in fase di aggiudicazione le ditte interessate saranno invogliate a offrire qualche vantaggio di tipo economico ma anche strutturale come sta succedendo al plesso Manzoni” dice l’assessore Pepe.

Ora l’amministrazione comunale di Lello De Prisco spera di riuscire a fare un passo fondamentale per il rilancio commerciale della città, nell’area diventato ormai tema di profondo dibattito pubblico, tra politica che chiede pazienza e nuove strategie e la categoria che cerca clientela e di essere più attrattiva.

Alfonso Romano