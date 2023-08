Maiori. La costiera amalfitana nella morsa dei piromani, l’ira del sindaco

Maiori. Costiera Amalfitana nella morsa dei piromani.

Diversi i roghi che hanno colpito la Costiera Amalfitana.

Molta preoccupazione stanno destando gli incendi in queste ultime ore su vari versanti della Costiera. Tra i più gravi quello a Capo d’Orso che ha bloccato, per due giorni, il transito sul tratto della statale Amalfitana interessato dalle fiamme che in questo periodo è presa d’assalto dai tanti turisti che hanno deciso di trascorrere il ferragosto in Costiera. Da ciò è scaturita la rabbia del sindaco di Maiori Antonio Capone che sui suoi canali social ha esternato tutta la sua rabbia.

La rabbia del sindaco di Maiori.

“Quest’anno, il mio messaggio in occasione di Ferragosto, è rivolto ai criminali che puntano a rovinare la serenità del periodo, distruggendo la natura con pericolosi incendi che provocano sofferenza, pericoli, oltre che disagi e danni immani: dovete vergognarvi! Le azioni scellerate che riservate al patrimonio naturale, hanno e avranno conseguenze immani su tutti purtroppo, oggi e domani.

Ancora una volta gli agenti della Polizia Municipale di Maiori, Cetara e Vietri sul Mare, i Carabinieri, le Associazioni P.A.Millenium e I Colibrì, la Comunità Montana Monti Lattari, i Vigili del Fuoco, il DOS, i Nuclei Comunali Protezione Civile di Maiori e Cetara hanno dimostrato grande tempra, coraggio e rispetto della collettività e della nostra costiera: il vostro supporto è stato come sempre fondamentale e a tutti voi va la mia riconoscenza e stima.

Il mio augurio per questi giorni, così come per quelli futuri, è quello di non dover più ascoltare i suoni dei mezzi destinati agli incendi ma solo risate felici di persone che si godono l’estate e la bellezza della nostra amata Costiera Amalfitana”.