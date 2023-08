Nocera Inferiore. Flop di eventi per chi resta in città nel Ferragosto

La nota del consigliere comunale Giovanni D'Alessandro: "Nella prima estate di eventi organizzati dall’Assessore e Vice Sindaco, Nocera Inferiore non offre alcuna iniziativa per il Ferragosto".

Nocera Inferiore: flop di eventi per chi resta nel Ferragosto nella Città capofila dell’Agro

Quest’anno, nella prima estate di eventi organizzati dall’Assessore e Vice Sindaco Iannotti, Nocera Inferiore non offre alcuna iniziativa per il Ferragosto di chi resta nella Città capofila dell’Agro.

Il centro e i quartieri non hanno meritato, evidentemente, nessuna attenzione da parte della nuova Amministrazione e sono stati dimenticati, nonostante che nella campagna elettorale fossero stati promessi molti fasti e la rinascita sociale e culturale della Città.

Le famiglie che non hanno la possibilità di fare ferie altrove in questo periodo sono state abbandonate, mentre pare che sia stata organizzata una festicciola di fronte al comitato elettorale proprio dell’Assessore Iannotti in via Libroia.

Verificherò se per questa unica e privata iniziativa vi sia stato addirittura il patrocinio del Comune e contributi finanziari pagati con i soldi dei Nocerini.

Tutto ciò desta particolare turbamento in un momento storico in cui il commercio cittadino è in grande sofferenza. Non trovando eventi in Città, non resta che recarsi altrove, nei comuni limitrofi, dove sono stati organizzati numerosi eventi per intrattenere l’intera cittadinanza.