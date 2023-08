Pagani. Una task force contro i guasti della pubblica illuminazione

L’Ente di Palazzo San Carlo dopo aver chiarito il vuoto tecnico che non ha permesso continui interventi sul territorio ha iniziato a lavorare sul territorio in attesa del grande progetto del 2024. La città di Pagani nelle ultime settimane, tra le diverse notizie di cronaca, ha denunciato un fenomeno che si collega inevitabilmente con la questione sicurezza.

I residenti, dal centro alla periferia, hanno segnalato giorno dopo giorno guasti ai pali della luce, in un’isteria generale dovuta al grande caldo ma anche alla paura di subire furti o violenze in ambienti bui e quindi spaventosi. Una psicosi giustificata dalle notizie di cronaca, ma anche e giustamente compresa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco, che si è attivata prontamente verso una strategia di risoluzione. Così, una volta inquadrata la nuova ditta operatrice sul territorio, i tecnici addetti sono a lavoro giorno e notte al fine di scoprire tutto il largo quadro di guasti e disagi presenti sul territorio paganese.

Operazioni di controllo

Operazioni di controllo che vedono in prima linea anche il vicesindaco e assessore delegato alla Manutenzione, Augusto Pepe, che ha avuto modo di confermare una realtà dei fatti che arriva da molto lontano. “Sembra sempre la solita giustificazione, ma il nostro sistema di illuminazione pubblica è veramente molto vecchio e rappresenta solo un grande costo per l’ente. L’azienda incaricata al servizio fino a dicembre è già all’opera per la risoluzione di diverse guasti come in via Madonna di Fatima, ma è molto complicato poter seguire le continue problematiche che si registrano sul territorio. Il sottoscritto, nei giri di ricognizione che compio di sera, vedo un giorno via Alcide De Gasperi illuminata e il giorno dopo no, senza che succedano piogge o eventi di qualunque genere” dice il vice sindaco Pepe.

In vista del 2024

La pazienza dovrà continuare fino al prossimo anno, quando si insedierà ufficialmente la nuova ditta operatrice che provvederà anche a un restyling del sistema con nuovi pali “smart” e luci con tecnologia a led. “È un’opera fondamentale che cambierà il senso di vivibilità di questa città” specifica ancora Pepe. “In questi mesi stiamo provvedendo a ricalibrare alcuni termini economici dell’accordo, purtroppo influenzati dall’aumento delle materie prime e del costo dell’energia” conclude Pepe.

Alfonso Romano