Pagani. Via De Gasperi nel caos. Calce: “serve un piano traffico”

La nota stampa del delegato Fenailp di Pagani Vincenzo Calce sulla questione legata all’assenza di stalli per la sosta e di un piano traffico adeguato a Via De Gasperi.

La nota

“Sembra che la situazione sia peggiorata, nonostante gli appelli lanciati dalle parti in causa. La mancanza di un piano traffico efficiente e del rispetto delle disposizioni in materia di divieto dei mezzi pesanti, la sosta incontrollata e la mancanza di parcheggi ha conseguenze negative per le attività commerciali che insistono lungo l’asse di Via De Gasperi. Alcuna misura e nessun intervento sono stati adottati per tutelare le utenze produttive di Via De Gasperi sia in termini di viabilità ma anche per cercare di limitare gli impatti ambientali in termini di emissione di sostanze nocive. Ancora un volta emerge la superficialità nell’affrontare problematiche a tutela delle piccole attività e soluzioni migliorative e poco invasive per quelle che necessitano di consegne con mezzi di grossa portata.

Sarebbe opportuno ricorrere a sistemi innovativi di Logistica Urbana in visione integrata, con l’ausilio di strutture, mezzi, strumenti per ovviare alle succitate problematiche e consentire lo sviluppo delle imprese del territorio” scrive Calce.