Scafati. Mercato rionale anche a ferragosto, via libera dagli ambulanti

Mercato rionale di viale della Gloria, dietrofront sulla scelta di aprire i cancelli in occasione di Ferragosto. Il Comune di Scafati aveva deciso previa consultazione degli ambulanti di interrompere l’attività nella giornata di oggi, ma gli ambulanti hanno “ordinato” nuovamente la riapertura e l’Ente di Palazzo Mayer ha dato il via libera.

Fase calante

In queste settimane, il mercato rionale scafatese vive la sua classica fase calante da un punto di vista sia commerciale che sociale. Una situazione dovuta ai cittadini che vanno in vacanza e anche degli stessi ambulanti, che gestiscono la propria attività tra ferie meritate e grandi eventi fieristici in Italia e non solo.

La richiesta degli ambulanti

Il ritmo blando ha così portato i commercianti in un primo momento a valutare l’idea di saltare l’appuntamento previsto per oggi, giornata in cui cade il Ferragosto. L’assenza di tanti standisti e le previsioni di bassa influenza hanno di fatto scoraggiato la categoria, che ha così dichiarato a Palazzo Mayer la possibilità di evitare l’organizzazione della rassegna rionale. Una volta diventata ufficiale la notizia, con tanto di ordinanza firmata dal vice sindaco Teresa Formisano, facente funzioni del primo cittadino Pasquale Aliberti, una parte però dei commercianti ambulanti, più propriamente residenti e attivi sul territorio scafatese, hanno chiesto l’inversione di marcia sull’argomento.

La decisione

A convincere questa parte della categoria alcuni malumori della cittadinanza vicina all’appuntamento settimanale anche con la calura estiva, ma soprattutto la possibilità economica determinato dal passaggio della Madonna delle Vergini, che potrebbe così portare diverse persone nei pressi di viale della Gloria. “Non è stata compiuta nessuna scelta politica in merito, abbiamo voluto semplicemente assecondare le volontà degli ambulanti, che lecitamente è ritornata sui propri passi. Dall’inizio dell’estate, come ogni anno, capita di vedere il mercato rionale con una minor presenza di stand e attività, ma fisiologico sia per le ferie dei singoli titolari che per le possibilità economiche che offrono eventi che durano più giorni. Questo non deve far pensare però a una depressione del nostro mercato, che rimane molto visitato tenendo conto di questi particolari” dice il vice sindaco Formisano.

Il servizio d’ordine

Il vero problema amministrativo affrontato ha riguardato l’organizzazione del servizio d’ordine. “Per provvedere all’apertura del mercato dobbiamo dedicare due unità della nostra polizia locale, atto non scontato visto il periodo di ferie e di carenza d’organico che perennemente si vive. Gli agenti hanno però dimostrato attenzione diretta alla questione mercatale, con il servizio di sicurezza che verrà garantito superando eventuali difficoltà logistiche dovute all’indecisione delle ultime ore” conclude Formisano.

Alfonso Romano