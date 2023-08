Non si arresta l'ondata di furti di autoveicoli in città. Il fenomeno sta assumendo preoccupanti connotazioni

Angri città insicura. Furti e razzie, imperversano i ladri di auto

Non si arresta l’ondata di furti di autoveicoli in città. Il fenomeno sta assumendo preoccupanti connotazioni. Molti cittadini rassegnati denunciano, anche a mezzo social, la sottrazione dei loro veicoli durante la sosta nel centro cittadino. Non c’è una mappa precisa del campo di azione, infatti i ladri, con imprevedibilità, operano in ogni angolo del territorio: dal centro storico fino zone periferiche.

Il campionario dei furti

Vario il campionario dei furti messo in atto. Si va dal furto del veicolo fino alla forzatura degli abitacoli per fare razzia di accessori e oggetti riposti all’interno dei veicoli. Una vera emergenza sicurezza che non conosce sosta né soluzioni deterrenti.

Controlli carenti

Alla base del fenomeno incide, sostanzialmente, anche l’esiguità dei controlli sul territorio e l’inefficacia dei sistemi di video sorveglianza pubblica, un vero flop delle varie amministrazioni locali che si sono succedute.

La mappa dei furti

Quotidianamente si aggiorna l’elenco dei “punti market” per i ladri e i balordi alla ricerca di bottini sicuri da potere asportare. Lo stradario è sempre più fitto. Spesso la refurtiva asportata è di scarso valore ma, nel complesso della valutazione e quantificazione dei danni materiali ai veicoli, possono costare molto caro alle vittime dei furti.

Fenomeno in crescendo nell’agro

Angri vale, comunque, una qualunque altra città dell’agro presa di mira dai ladri di auto e di accessori, ora gli amministratori e i tutori dell’ordine rivolgono le loro attenzioni allo Stato centrale con la speranza di provvedimenti più severi volti a inasprire le pene per questo tipo di reato.

Michelangelo Apuzzo