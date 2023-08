Pagani. Controlli sul territorio e raffica di multe

Controlli a tappeto in città. La Prefettura di Salerno annuncia un potenziamento del pattugliamento da parte dei carabinieri sul territorio

Controlli a tappeto in città. La Prefettura di Salerno annuncia un potenziamento del pattugliamento da parte dei carabinieri sul territorio, anche la polizia locale scende in campo. Oltre 30 verbali redatti nelle ultime ore, simbolo di una cultura molto superficiale del rispetto del Codice della strada che preoccupa anche il mondo della politica locale.

Controlli serrati

Sono giorni molto concitati dal punto di vista del controllo sul territorio paganese. Dopo i fatti accaduti di due domeniche fa, quando un gruppo di ragazze è stato aggredito in piena serata a via Ferrante, le istituzioni stanno immaginando sempre più iniziative volte a reprimere qualsiasi tipo di atteggiamento errato. Il comando di polizia locale, nonostante la grande carenza d’organico atavica e acuita dalle ferie fisiologiche dei dipendenti, ha messo così in campo una serie di iniziative volto al controllo del territorio da qualsiasi caso di illecito stradale.

Le sanzioni

Attraverso posti di blocco e pattugliamenti, gli agenti del comandante Lucio D’Apolito hanno così effettuato oltre una trentina di sanzioni, con anche casi di fermo amministrativo e sequestro dovuti a diversi mezzi circolanti senza assicurazione, in un fenomeno che non trova fine. In Vasca Pignataro è stata rimossa un’auto che sostava durante le ore del mercato e che da successiva indagine figurava senza assicurazione e abbandonata.

Nelle operazioni condotte, poi, c’è stato però anche un caso che verrà approfondito nei prossimi giorni. Gli agenti hanno infatti durante un posto di blocco intimato l’alt nei confronti di un conducente che non ha però rispettato l’ordine. Fuggito a bordo del suo veicolo, i vigili urbano non hanno potuto fare altro che prendere nota del numero di targa, procedere alla sanzione del caso e ordinando al proprietario dell’auto di presentarsi al comando per l’identificazione.

La politica plaude il lavoro della polizia locale, ma esprime anche il timore di strade ancora non sicure. L’iniziativa è stata promossa con forza dal consigliere comunale delegato Michele Bottone: “Sono preoccupato perché sulle nostra strade autoveicoli sono senza assicurazione – ha detto -. Capisco la crisi economica, ma se non ho i soldi per pagare l’assicurazione la macchina deve rimanere nel garage” dice.

Alfonso Romano