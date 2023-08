Tragedia a “Baccanalia”. Muore una ragazza di 23 anni a causa di un malore

L'evento si tiene a San Gregorio Magno. La ragazza stava lavorando in una cantina. Sospesa la prima serata per lutto.

San Gregorio Magno, a “Baccanalia” muore una ragazza di 23 anni a causa di un malore

La ragazza era residente a Ricigliano ed era impegnata in una cantina di via Bacco.

Era stato dato già il via all’evento che dura una settimana e che vede impegnati tanti giovani di una comunità intera San Gregorio Magno dove ogni anno ad Agosto in Via Bacco, l’antico borgo del paese con le sue oltre 600 grotte centenarie scavate nella roccia, si popolano di musiche e profumi inebrianti. Una festa unica nel suo genere, una vera e propria esperienza sensoriale in un clima coinvolgente e amichevole.Uno dei momenti di festa più belli della comunità gregoriana.

Ma l’evento è stato interrotto da una tragedia, la morte improvvisa di una ragazza di 23 anni, colta da un malore proprio mentre stava lavorando all’interno di una delle tipiche grotte di Via Bacco trasformate appunto per l’occorrenza in locande.

La vittima, una studentessa di 23 anni, residente a Ricigliano, era impegnata come cameriera all’interno di una delle cantine, quando ha accusato un malore.

Inutile ogni tentativo dei colleghi di salvare la giovane che sarebbe deceduta pare per un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i sanitari che hanno tentato di rianimare la ragazza che ormai era già priva di vita.

Un’intera comunità sotto shock. I proprietari delle cantine, insieme agli organizzatori e all’ amministrazione comunale, in segno di lutto, hanno deciso di annullare la prima serata, chiudendo le cantine.

La manifestazione durerà fino a domenica, ma sarà segnata inevitabilmente da questo terribile lutto.