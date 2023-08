Angri. Dopo quattro anni torna a crescere la raccolta differenziata

Dopo quattro anni torna a crescere la raccolta differenziata in città. Dopo un prolungato stallo e la rimodulazione delle deleghe torna quindi a crescere la differenziata. La delega assegnata dal sindaco Cosimo Ferraioli a Ciro Calabrese, all’inizio dell’anno, ha già portato a un significativo aumento della raccolta differenziata in città. La crescita è certificata dai dati pubblici di W – Mysir, un progetto Microambiente S.R.L., azienda leader in Campania per le certificazioni per le aziende in tema ambientale, in particolare per lo schema normativo ISO 14001.

I Dati: oltre il 50%

Secondo i dati nel primo semestre del 2023 la raccolta differenziata è aumentata, dopo anni, al 51,97% rispetto al 48,24% del 2022 e del 38,57% del 2021. Un bel balzo in avanti se si tiene conto anche dei dati del 2020 quando la raccolta era inchiodata addirittura al 40,74%. Alla base della nuova crescita esponenziale anche i maggiori controlli e le azioni di informazione circa le modalità e i tempi della raccolta differenziata.

La presenza costante dell’assessore Calabrese sul territorio

Determinante e fondamentale anche la presenza costante e quotidiana sul territorio cittadino dell’assessore delegato alle politiche ambientali Ciro Calabrese a supporto dell’azienda speciale Angri Eco Servizi che proprio negli ultimi mesi ha delineato anche il fabbisogno del personale stabilizzando altre unità attinte dalla graduatoria concorsuale. Calabrese afferma che nei prossimi mesi saranno ulteriormente intensificate tutte le azioni possibili per il miglioramento complessivo della raccolta differenziata in città anche alla luce del superamento definitivo dell’emergenza Covid che ha inciso sul calendario. Proprio tenendo conto di questo rinnovato atteggiamento Calabrese e i vertici dell’azienda speciale di Via Stabia, diretta dall’ingegnere Domenico Novi si stanno preparando ad apportare alcune significative modifiche al calendario della raccolta differenziata.

Michelangelo Apuzzo