Angri Eco Servizi. Il parco degli automezzi è carente e obsoleto

ANGRI ECO SERVIZI, PARCO AUTOMEZZI CARENTE

Angri Eco Servizi, che si occupa dell’igiene urbana, è a corto di mezzi utili per eseguire al meglio le proprie funzioni.

È quanto riportato all’interno del cosiddetto piano-programma allegato al bilancio 2023-2025. Un’informazione in possesso anche del sindaco Cosimo Ferraioli e dell’assessore delegato Ciro Calabrese.

“La dotazione tecnica dell’azienda risulta essere fortemente sottodimensionata in relazione alle attività svolte, in quanto la quasi totalità del patrimonio tecnico in dotazione risulta obsoleto ed usurato a causa dell’intensa attività a cui viene sottoposto quotidianamente.

All’investimento realizzato nel 2008 per l’acquisto di mezzi non è seguito null’altro per l’impossibilità di accedere a qualsiasi forma di finanziamento”, è riportato. Così come trascritto in un elenco risultano in funzione ventisette veicoli il cui stato d’uso per la gran parte di essi è definito pessimo o al massimo mediocre.

Tre risalgono agli anni Novanta: un compattatore Fiat modello 190 del 1991, un Fiat Daily del 1993 e un Fiat OM del 1996. Solo il primo è di proprietà della multiservizi, mentre gli altri due sono del Comune. Solo due sono stati acquistati nell’utlimo decennio: un Piaggio Porter con pianale risalente al 2018 e un Fiat Iveco 480 con impianto scarrabile immatricolato nel 2019.

“Per tutti gli automezzi in dotazione è più che concluso il periodo di ammortamento. Il parco automezzi risulta, pertanto, totalmente insufficiente sia in numero e sia in efficienza rendendo continuo il ricorso alla manutenzione e inevitabile il noleggio di attrezzature sostitutive”, è ancora evidenziato.

Per garantire alla cittadinanza una migliore qualità del servizio offerto occorrerebbe acquistare nuova e più efficiente strumentazione.

