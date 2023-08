Scafati. Polemica per la comunicazione della “Notte bianca”

“Notte bianca” costosa. Stanziati 20mila euro per la sola comunicazione dell’evento, ritenuti eccessivi dall’opposizione. Cambiali elettorali, forse. Sta di fatto che è una cifra non “congrua” per un solo evento.

Grimaldi: “ignorate le procedure”

“Il Sindaco di Scafati revoca la precedente Delibera di Giunta sulla Notte Bianca, e la corregge in autotutela, sulla scorta della nostra interrogazione consiliare. Quello che saprebbe fare il Sindaco, dunque, non distingue tra un atto di indirizzo politico e un atto amministrativo. Questo succede quando ci si impegna troppo a fare selfie e propaganda, e si ignorano – o si vogliono ignorare – norme, leggi e procedure” dice Michele Grimaldi consigliere di opposizione.

Denaro pubblico

“Non è una questione di formalismi: quando si spende denaro pubblico la trasparenza e la Correttezza delle procedure dovrebbero essere un imperativo. Altrimenti, poi, si finisce come nella precedente edizione: con le Casse del Comune in dissesto e la Commissione d’accesso. E a pagarne le spese sono e saranno, come è già stato, i cittadini. Oltre 20.000 euro usati per la comunicazione di un solo evento ci appaiono leggermente spropositati. È una notte bianca, non l’incoronazione del nuovo Re di Inghilterra (o almeno ci auguriamo che il Sindaco ne sia consapevole)” conclude Grimaldi.

RePol