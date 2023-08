Pagani. Manutenzione nelle scuole, ecco i fondi

Il Comune di Pagani si prepara alla riapertura delle scuole il prossimo settembre e dà il via ai lavori nei vari plessi. Operazioni che saranno possibili grazie a un finanziamento di 180mila euro da parte della società consortile “Agro Solidale”. Priorità è stata data al plesso di via Flaucinola (ricadente nel III Collodi), con oltre 20mila euro stanziati per gli interventi che renderanno la struttura più confortevole per gli alunni dopo la chiusura dei locali di traversa Mangioni.

L’assessore comunale delegato alla Pubblica istruzione, Mariastella Longobucco, in questi giorni ha dovuto lavorare alacremente insieme ai dirigenti degli uffici tecnici per preparare al meglio il prossimo ritorno a scuola degli studenti che frequentano gli istituti della città.

Servizi essenziali garantiti

In attesa di novità sostanziali su servizi come quello dello scuolabus, che avrebbe trovato la copertura finanziaria per partire, e della mensa, con la ditta incaricata l’anno scorso che dovrebbe ricominciare fin da subito l’erogazione dei pesanti senza disagi, l’urgenza resta principalmente infrastrutturale. In attesa che la ristrutturazione dello storico plesso “Manzoni” venga completata, comportando quindi una nuova organizzazione scolastica cittadina, si lavora per rendere più sicure diverse le altre strutture del territorio.

Da qui l’aiuto di “Agro Solidale”, società consortile del sub – ambito 3 del Piano di Zona Salerno 1, che ha previsto 180 mila euro da destinare ai circoli didattici Manzoni, Don Milani e Collodi, con quest’ultimo che comprende il plesso in via Flaucinola. In particolare, questa struttura andrà a ospitare circa 70 alunni provenienti dal plesso di traversa Mangioni, definitivamente chiusa per scelte economiche e di gestione.

Avvio tranquillo

“Ci stiamo preparando per garantire un inizio di anno scolastico in tranquillità ai nostri alunni. In sinergia con i dirigenti scolastici, infatti, abbiamo organizzato anche un serie di interventi che sono necessari e che con logica devono essere attuati prima dell’inizio delle attività didattiche. Per il plesso di via Flaucinola verranno eseguiti lavori non particolarmente invasivi come le tinteggiature. Ma si tratta di operazioni necessarie per ospitare al meglio gli alunni”.

Alfonso Romano