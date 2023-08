Scafati. Aliberti dona una panchina anti caldo agli anziani

È una bella storia da raccontare, soprattutto in una città, come quella di Scafati, che non riesce ancora a risolvere definitivamente il problema degli spazi verdi. Nel territorio comunale, infatti, sono presenti diversi parchi pubblici, quasi però tutti completamente chiusi. Il caso emblematico è rappresentato dal parco Primato, area verde in via della Resistenza con i cancelli chiusi ormai da oltre 5 anni senza che nessuna amministrazione comunale si sia veramente attivata, ma anche della zona giochi attrezzata con verde di via Terze e del parco Bianca Elettra e Fabiana. Discorso a parte, invece, merita la Villa comunale. Da metà aprile è chiusa agli utenti per via dei lavori di riqualificazione progettati dall’ex sindaco Cristoforo Salvati ed entrati nel vivo con la commissione straordinaria presieduta dal prefetto Antonio D’Acunto. In un panorama così desolato, l’unico spazio aperto è rappresentato dal parco attrezzato in via Cappelle, che dopo esser stato riqualificato dalla residenti è “vittima” di una manutenzione costante.

Nuovi spazi di refrigerio

Chi è rimasto in città, dunque, ha dovuto cercare altri spazi che potessero regalare un minimo di fresco in questi giorni di grande caldo e afa. Gli anziani scafatesi, così, hanno iniziato a frequentare sempre più spesso gli spazi antistanti alla sede dell’istituto “Tommaso Anardi” di via Pietro Melchiade, a pochi passi dal Centro anziani della Villa comunale, in piazza Aldo Moro. In quell’area si è così registrato un vero e proprio affollamento, tanto da far partire una richiesta da parte degli anziani nei confronti dei vertici di Palazzo Mayer.

Attraverso un cartello esposto proprio davanti al plesso scolastico, è stata richiesta l’installazione di ulteriori panchine per permettere, a più persone, di godere del fresco senza il problema del posto a sedere. Il cartello – con gli anziani che hanno definito la zona «il posto più fresco di Scafati» – è diventato virale sui social, attirando anche l’attenzione del sindaco Pasquale Aliberti.

La promessa di Aliberti

Il sindaco, per questo motivo, ha provveduto, attraverso gli uffici tecnici, anche alla consecutiva installazione di una singola panchina, a corredo di quelle già presenti. “Come promesso, ora i nonnini potranno beneficiare di una panchina in più. A loro proprio non si poteva dire di no”, ha detto Aliberti, che ora attende la riapertura della villa comunale, prevista per dicembre, e consegnare il “polmone verde” della città agli scafatesi.

