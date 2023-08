Allo stadio Nino Iorlano di Lioni si sfidano Angri e Campobasso, con i molisani reduci dalla vittoria del campionato di Eccellenza molisana.

Il primo squillo del match arriva con Corvino che ci prova direttamente da punizione al 3’ ma la sfera termina di poco a lato. Il vantaggio dei lupi arriva un minuto dopo con Abreu, lesto a ribattere a rete la respinta di Scarpato sul colpo di testa di Gonzales. Al 7’ arriva la risposta dei grigiorossi con un tiro dal limite ma Esposito blocca in 2 tempi. La squadra di Liquidato offre tante trame di gioco interessanti che però non vengono concretizzate. Al 10’ si riaffaccia in avanti il Campobasso con Corvino che è ancora una volta impreciso.

Al 13’ brutta notizia per Liquidato che è costretto a sostituire Herrera in maniera precauzionale. Dopo dieci minuti azione corale dell’Angri con una verticalizzazione perfetta sulla quale arriva Palmieri che a tu per tu con Esposito calcia a lato. Pur essendo un test estivo i ritmi della prima mezz’ora sono molto alti e sul ribaltamento di fronte Di Nardo sfiora il gol del raddoppio. L’ultimo squillo della prima frazione di gioco è di Palmieri direttamente da calcio di punizione, ma la sfera termina alta.

Nella seconda frazione parte subito forte l’Angri con una conclusione da fuori imprecisa. Al quarto d’ora ancora fiammate a tinte grigiorosse: azione sulla corsia di sinistra, traversone per Giorgio che si ritrova solo davanti ad Esposito, ma calcia centrale. Tanti i cambi nelle due compagini che sfruttano il test in quel di Lioni per far mettere a tutti i componenti delle rose minuti nelle gambe. Da sottolineare la grande cornice di pubblico grigiorosso accorso al “Nino Iorlano” per sostenere i propri beniamini nella prima uscita. Nel finale l’Angri sfiora il pari con un pasticcio della difesa dei molisani ma l’estremo difensore rossoblu riesce ad evitare il peggio. Al 90’ il risultato è di 1-0 per il Campobasso.

Nonostante il risultato si sono viste ottime trame di gioco ed una buona condiziona fisica da parte della squadra allenata da mister Liquidato.