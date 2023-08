Nocera Inferiore. D’Alessandro: “Emergenza rifiuti a Montevescovado?”

Attraverso una nota il consigliere comunale del Comune di Nocera Inferiore Giovanni D’Alessandro, esprime le sue perplessità sul rispetto delle regole relative alla raccolta differenziata in alcuni punti della città.

Le negligenze

“Sono anni – incalza D’Alessandro – che a Montevescovado e in parte del Vescovado non si rispettano le regole della raccolta differenziata, sia per negligenze di parte dei residenti sia per chi viene da fuori quartiere e lascia rifiuti per strada.

Le Amministrazioni ultime, compresa l’attuale, pur essendo noto il problema, non sono riuscite a risolverlo.

Non importa di chi sia la colpa di questa situazione, ma immondizia ratti e insetti non possono invadere parte della Città.

Monitoraggio

Basta far funzionare le telecamere già installate e tenerle monitorate per scongiurare abusivi depositi di rifiuti. Naturalmente, con l’indispensabile organizzazione di un servizio di controllo, anche notturno e nei fine settimana, della Polizia municipale. Quante multe sono state fatte finora? La Multiservizi, poi, deve fare il resto, con una diligente e puntuale pulizia delle strade.

A cosa serve adesso proporre, dopo anni, questa “direzione” degli operatori?

Fa specie che sia un Consigliere comunale non eletto nella maggioranza che sostiene il Sindaco a sponsorizzare un’operazione politica che porterà a creare una poltrona in più per il partito di maggioranza relativa.

Perché già si prefigura il nome di questo “direttore tecnico” da nominare. E da pagare con i danari ricavati dall’aumento della TARI.

Insomma, le spese per i cittadini aumentano e i problemi che sono lì da tempo si vuole far credere adesso che possano risolversi mettendo un funzionario (o ex) di partito a “capo” degli operatori della Multiservizi.

Dove non è riuscita la sola maggioranza sinora, forse anche per il mio ammonimento in Consiglio comunale, ora è un pezzo della minoranza che dà una mano?

A Nocera – conclude il consigliere – bisogna fornire i servizi di cui i cittadini hanno diritto, e che pagano per avere, anziché accontentare partiti o mantenere impegni pre-elettorali di tipo clientelare.