Nocera Inferiore. Fortino: “nuovi servizi per il prossimo anno scolastico”

Nuovi criteri selettivi per il trasporto pubblico scolastico e ticket mensa. L’amministrazione del sinaco Paolo De Maio prevede costi scaglionati in base all’Isee, una novità che l’amministrazione comunale introdurrà per il prossimo inizio dell’anno scolastico, necessario ad assicurare maggiore equità e accesso alle fasce più deboli della popolazione. A darne annuncio l’assessore delegato alle Politiche sociali e Scuola, Federica Fortino. Per il trasporto scolastico, le iscrizioni verranno aperte a stretto giro.

L’asilo nido

Fortino parla anche dell’ampliamento della capienza dell’asilo nido, conseguenza dell’incremento degli iscritti, la struttura oggi conta 60 posti. Al momento non c’è spazio per alcune decine di bambini, ma la speranza è quella di collocarli nella nuova struttura finanziata con fondi del Pnrr prevista in via Paolo Borsellino.

Buoni libro

Accelerazione anche nella erogazione dei buoni libro: “Abbiamo aperto la procedura per i buoni libro e i voucher che seguiranno un iter online, in questo modo si inizierà l’anno scolastico già con i libri” dice al quotidiano “La Città” Federica Fortino.

Manutenzione scolastica

Non trascurata la manutenzione ordinaria dei vari plessi scolastici di competenza comunale ma anche a quelli che rientrano nel patrimonio provinciale.

Michelangelo Apuzzo