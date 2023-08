Pagani. Degrado al cimitero, richiamata la ditta

Il cimitero di Pagani “ostaggio” del degrado. Scoppia la protesta dei visitatori che puntano il dito sulla mancanza di manutenzione ordinaria, in primis il taglio dell’erba. L’amministrazione comunale di Palazzo San Carlo è pronta a richiamare la ditta incaricata, prima del passaggio di cantiere ad un’altra azienda che è previsto per settembre.

Precedenti

Non è la prima volta che il cimitero di Pagani finisce nel mirino per la mancanza di pulizia. Negli ultimi giorni, la struttura è invasa da vegetazione spontanea ed infestante, che è cresciuta pure tra le lapidi. Una situazione che ha trovato lo sdegno anche di esponenti politici, come il consigliere comunale in quota opposizione, Vincenzo Violante.

Le precisazioni

A fare chiarezza, però, ci ha pensato Tommaso Passamano, consigliere comunale delegato al cimitero: “Il caldo di luglio ha accelerato la crescita di vegetazione spontanea ed aggressiva – ha affermato -. Questo ha rappresentato un vero problema per i lavoratori, costretti a dover operare con temperature superiori ai 40 gradi”.

Manutenzione rallentata

Le condizioni atmosferiche hanno così rallentato le operazioni di manutenzione ordinaria, che saranno però completate entro la fine del mese e prima del passaggio di cantiere ad un’altra ditta. Un passaggio prestabilito, dai dirigenti degli uffici comunali, a settembre.

Una nuova gara

“Si è provveduti a fare una nuova gara come da prassi e abbiamo anche richiesto all’attuale ditta di completare i lavori prima della fine del mese – ha concluso Passamano -. Siamo fiduciosi sulla ripresa in tempi brevi. La ditta ha sempre svolto il lavoro correttamente fino ad ora. Tuttavia, tengo a precisare che la cura degli spazi limitrofi alle lapidi è di competenza della cittadinanza, che dovrebbe aiutare a fare la propria parte per il bene di tutti. Altrimenti, poi, bisogna intervenire con macchinari invadenti che sporcano lapidi e spazi. Questo andrebbe a generare ulteriori polemiche”.

Alfonso Romano