Sarno. Incidente tra una bici elettrica e un’auto, paura per un 12enne

Paura a Sarno per un incidente tra una bici e un’auto.

In sella alle due ruote c’era un 12enne, finito in ospedale per le cure del caso. È accaduto nella serata di venerdì 18 agosto lungo via Roma, nel cuore del centro cittadino.

Stando a quanto è emerso finora, il 12enne stava percorrendo la strada in sella alla sua bici elettrica, quando, per cause ancora non chiare, è finito contro una Renault Scenic che lo precedeva.

La bici, come scrive l’edizione odierna de “Il Mattino” è andata a finire tra le due ruote posteriori dell’auto e il 12enne è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento sul posto degli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato per soccorrere il giovane e bloccare il transito sul corso.