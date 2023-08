Nocera Inferiore. Rotatoria: lavori a rilento per varianti

Rotatoria: lavori a rilento per varianti. Alla conclusione dei lavori potrebbero servire altri 180 giorni. L’apertura al traffico della rotatoria di Via Atzori, infatti, dovrebbe avvenire entro il prossimo 18 novembre. Due ordinanze a firma del comandante della polizia municipale, Fulvio Testaverde, prorogano gli effetti dei provvedimenti che regolano la viabilità in via Atzori e via Pepe proprio al 18 novembre o “comunque fino a cessata esigenza”.

La conclusione dei lavori

La conclusione dei lavori era prevista per questa estate, ma il cantiere è stato bloccato conseguenza di una serie di verifiche e approfondimenti che hanno di fatto richiesto altri 180 giorni in più per concludere i lavori. C’è stata, infatti, la necessità di una “perizia della variante modificativa senza aumento di spesa” relativa all’intervento di miglioramento della viabilità di collegamento tra l’autostrada A3 e la città di Nocera Inferiore suffragata da apposita determina che specifica come “in corso d’opera si erano verificate circostanze impreviste e imprevedibili e che hanno richiesto l’introduzione di alcune modifiche alle lavorazioni previste nel contratto principale” tra le quali anche la volontà dell’amministrazione di mantenere il ‘Pinus pinea’ all’interno della rotonda.

Le varianti

È stato quindi necessario l’adozione di alcune varianti e che hanno incido anche sui tempi di realizzazione. Quindi la salvaguardia del pino e la revisione di funzionale del progetto hanno richiesto questa ulteriore proroga ai lavori di realizzazione come scrive oggi il quotidiano “La Città”.

Michelangelo Apuzzo