Sarno. Afa e carenza di personale. Cimitero chiuso alle 13

L’ondata di caldo continua nell’agro e l’amministrazione comunale conferma la chiusura del Cimitero di Sarno nelle ore pomeridiane. Fino al prossimo tre settembre, si potrà entrare solo di mattina. L’amministrazione, quindi, firma l’ordinanza nella volontà di tutelare la salute di lavoratori ma anche dell’utenza. In vista dei prossimi mesi l’obiettivo è andare avanti con la ristrutturazione di diverse aree. Nella giornata di lunedì il sindaco Giuseppe Canfora ha prorogato l’orario di apertura esclusivamente mattutino dalle ore 7.00 alle ore 13.00 a seguito di una constatata riduzione delle visite ai defunti a causa delle alte temperature.

Carenza di organico

A convincere ulteriormente i rappresentanti di palazzo San Francesco, c’è un altro problema: la carenza d’organico dovuto alle fisiologiche ferie estive. Il personale già ridotto all’osso si è ulteriormente ridimensionato per le vacanze estive. «La nostra è una scelta che garantisce la salute di ogni persona che frequenta il Cimitero Comunale. Le alte temperature persistono e sono destinate secondo previsioni ad aumentare, non bisogna mettere in pericolo nessuno» ha dichiarato l’assessore delegato alle politiche cimiteriali Emilia Esposito, nell’ottica quindi di tutela e cura.

Lavori e ritorno alla normalità

Per il periodo successivo al tre settembre, temperature permettendo, si tornerà alla normalità con una forza propulsiva che coincide con il prossimo autunno. L’amministrazione vuole infatti accelerare diversi processi di manutenzione e riqualificazione del Cimitero. Su questo punto ritorna l’assessore Esposito: «Siamo a lavoro per avanzare la riqualificazione con interventi strutturali dell’area storica, ed è nostra volontà attivarci quanto prima anche per la ristrutturazione della cappella e del porticato del Cimitero Comunale ». L’obiettivo è rendere quanto più un gioiellino il luogo di culto per una comunità molto vicina ai propri cari.

Alfonso Romano